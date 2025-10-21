Un Carpi da applausi. Ma il colpaccio sfuma

Carpi 1 Ascoli 1

CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Lombardi, Panelli; Cecotti, Figoli, Rosetti (49’st Verza), Rigo; Cortesi, Casarini (26’st Sall); Stanzani (39’st Amayah). A dips. Scacchetti, Perta, Pitti, Tcheuna, Visani, Pietra, Tourè, Arcopinto, Mahrani. All. Cassani.

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Pagliai (12’st Rizzo); Milanese (26’st Ndoj), Damiani; Silipo, Rizzo Pinna, D’Uffizi; Gori (2’st Chakir). A disp. Barosi, Brzan, Menna, Cozzoli, Corradini, Bando, Oviszach, Palazzino, Corazza. All. Agostinone (Tomei squalificato)

Arbitro: Gemelli di Messina

Reti: 35’st Sall, 44’st Rizzo Pinna

Note: serata con leggera pioggia, terreno allentato, spettatori totali 1702. Espulso a fine gara Casarini. Ammoniti Lombardi, Rizzo Pinna, mister Cassani. Angoli 2-1. Recupero 1’pt e 6’st

Per 89’ abbondanti la squadra dei record è sembrata il Carpi, che ha messo alle corde un Ascoli reduce da 6 vittorie di fila. Occasioni, giocate, intensità e il vantaggio di Sall a 10’ dalla fine avevano fatto maturare il colpo grosso, sfumato solo 89’ da un gol contestato di Rizzo Pinna. Un peccato per la squadra di Cassani non aver infiocchettato la miglior prova stagionale coi tre punti, ma gli applausi a scena aperta del "Cabassi" hanno ridato un un po’ di sorriso. Per 45’ l’Ascoli non riesce mai a distendersi e soffre. L’occasionissima (25’) è però quella che Cecotti in ripartenza offere a Stanzani, che sull’uscita di Vitale non riesce ad alzare la palla per superarlo. L’Ascoli si vede a strappi con la qualità dei quattro davanti, a destra Silipo è on fire e dal suo cross Pagliai spara alto una palla d’oro da due passi. Il Carpi che domina qualcosa concede, ma a parte un siluro fuori di poco di Rizzo Pinna la porta di Sorzi resta al sicuro e nel finale dalla palla recuperata dall’onnipresente Cecotti trova l’assist di Figoli per Stanzani che manda alto. Poi sul fischio finale Cortesi sgasa ancora a sinistra e sul sul cross Stanzani non riesce a colpire pulito. Il Carpi assalta con lo stesso ritmo la ripresa, in avvio Cecotti arriva appena tardi sul cross di Stanzani, poi Cortesi col destro dal limite calcia centrale. Il solito Silipo è il più frizzante dei marchigiani e col destro a giro chiama Sorzi alla prima parata e poi si ripete poco dopo, ma il portiere biancorosso chiude coi piedi. Le due occasioni per Stanzani (deviazione alta di poco) e soprattuto Zagnoni, che dal dischetto manda alta la grande palla di Figoli, portano la gara verso la mezz’ora. Cassani si gioca Sall, nell’Ascoli fuori un deludente Gori per il guastallese Chakir. Il gol lo firma proprio Sall, che in corsa irrompe sul tiro cross di Stanzani, facendo esplodere il "Cabassi". Ma la gioia dura poco, nell’assalto ascolano Rizzo calcia nel traffico e dopo due rimpalli Rizzo Pinna mette dentro all’89 il pari. Nel finale si agitano gli animi quando l’Ascoli al 98’ chiede un rigore inesistente e Casarini viene espulso dalla panchina.

Davide Setti