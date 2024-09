Un cartellone di primo piano al Teatro di Concordia: "Sette meraviglie distribuite tra prosa e musica"

Il Teatro del Popolo di Concordia cala le sue "sette meraviglie" per "confermare e consolidare" gli eccellenti risultati della sua prima stagione, seguita alla riapertura dopo il terremoto. E lo fa puntando come ha detto il nuovo consulente artistico di Ater Fondazione Claudio Cumani su "Sette titoli, ma molto importanti nel segno della interdisciplinarietà, nel senso che c’è musica, c’è prosa e ci sono grandi nomi ed è un’offerta complessiva e completa – aggiunge Cumani - per fare comunità e per valorizzare un teatro importante come questo". Si parte domenica 3 novembre con "Let’s twist again!", un inaspettato crocevia tra circo contemporaneo e commedia musicale firmato dall’ensemble keniota The Black Blues Brothers. E si prosegue con alcuni registi e attori di punta del teatro italiano, con la grande musica d’autore e le suggestioni della danza. Tra i protagonisti saranno in scena (16 novembre) "Filippo Graziani canta "Ivan", il padre, Anna Della Rosa (5 aprile) con "Accabadora", trasposizione del romanzo di Michela Murgia (Premio Campiello 2010), Maria Paiato (6 marzo) con "Boston Marriage", Silvio Orlando 3 dicembre con la commedia "I Ciarlatani", MM Contemporary Dance Company (31 gennaio) in Bolero soirée, Alessio Boni (20 marzo), protagonista de "Iliade. Il gioco degli dèi". La vendita degli abbonamenti è iniziata ieri. "L’anno scorso – ha ricordato il direttore Ater Fondazione Antonio Volpone - abbiamo avuto circa 350 sedute a spettacolo con alcuni sold out. Mi auguro coi titoli di quest’anno che si possa consolidare il grande attaccamento dimostrato dal pubblico di Concordia e dei comuni vicini. Ater ha fatto un lavoro eccezionale per presentare una stagione ricca". La collaborazione con il Centro Diego Fabbri di Forlì porterà a Concordia anche il progetto "Teatro no Limits" che garantisce l’accessibilità da parte degli spettatori con disabilità visiva, consentendo l’audio-descrizione de "I Ciarlatani" e "Boston Marriage". Il Teatro proporrà, inoltre, una programmazione dedicata al pubblico dei più piccoli e delle famiglie, aderendo a Sciroppo di teatro, il progetto promosso da Ater Fondazione, in rete con gli assessorati alla Cultura, al Welfare e alla Sanità della Regione Emilia-Romagna, che porta bambini e famiglie a teatro con la "ricetta" del pediatra. Il programma della rassegna partirà da gennaio 2025. Alberto Greco