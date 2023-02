"Un cartellone per tutte le età, nuovi spettacoli e musica in classe"

Il Teatro Comunale Pavarotti-Freni di Modena, diretto da Aldo Sisillo, debutta come sponsor del ’Campionato di giornalismo’, individuando nella "scrittura un esercizio fondamentale per poter stimolare la riflessione e lo spirito critico nei giovani. Questi aspetti, importanti per la maturazione e la crescita dell’individuo, sono gli stessi che ci permettono di godere delle manifestazioni culturali delle quali il Teatro è promotore. E’ importantissimo – spiegano dal Teatro – anche il ruolo che il vostro giornale offre agli studenti attraverso il ’Campionato di Giornalismo’, ovvero quello di un rapporto con un lettore reale. Questo permette loro di identificarsi e misurarsi in modo attivo, e quindi molto più efficace, con la ricerca e l’apprendimento". Sul fronte della divulgazione ai giovani, il Teatro Comunale si impegna non solo ad incentivarne la frequentazione attraverso apposite facilitazioni, ma anche a produrre nuovi titoli o titoli di repertorio adattati appositamente per questa fascia di pubblico. In questa stagione sono andate in scena ad esempio ’Il libro della Giungla’, un’opera nuova coprodotta con il Teatro Regio di Parma e una cordata di teatri tedeschi commissionata a Giovanni Sollima, e una versione per ragazzi della ’Cenerentola’ di Rossini. A maggio andrà in scena ’Viaggi siderali…con Wiki’, un nuovo titolo con libretto e musica Paolo Gattolin pensato per uno spettacolo interamente prodotto attraverso la creatività giovanile di diversi gruppi e istituzioni cittadine, ovvero il Coro voci bianche del Teatro Comunale di Modena, l’Ensemble del Liceo Musicale Carlo Sigonio, gli studenti degli Istituti Venturi e Deledda per la realizzazione dell’allestimento scenico e dei costumi. Oltre agli spettacoli il Teatro Comunale propone iniziative per diverse fasce di pubblico, dai giovanissimi all’Università, come le visite nelle sale e negli spazi storici del Teatro, oppure Ora d’Opera, con cui porta nelle classi i cantanti del Conservatorio Vecchi-Tonelli per far ascoltare arie dal vivo, o anche ’La Bacchetta Magica’ di Arturo Toscanini, un incontro che offre ai bambini l’occasione di conoscere la vita del grande direttore d’orchestra e al contempo di affrontare un primo incontro con la musica ’da protagonisti’, dirigendo un’orchestra di suoni insieme ai compagni di classe. Dal teatro Comunale, per i ragazzi, consigliano ’Un Ballo in Maschera’, "un capolavoro di Giuseppe Verdi che proponiamo a marzo in uno dei più belli allestimenti che il Teatro Regio di Parma ha dedicato al compositore. Sarà difficile non innamorarsi dell’opera".