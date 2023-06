Un cippo ricorda il luogotenente Lorenzo Mosto

Nel pomeriggio di lunedì scorso a Castellarano (nel Reggiano), lungo la SP486, è stato svelato un cippo commemorativo posto in memoria del luogotenente dei carabinieri Lorenzo Mosto (ex comandante della stazione di Fiorano) nel primo anniversario della sua scomparsa a causa di un incidente stradale. Alla cerimonia hanno preso parte, oltre a familiari ed amici, il sindaco di Castellarano Giorgio Zanni, il prefetto di Reggio Emilia Maria Rita Cocciufa, il Colonnello Andrea Milani, comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri di Reggio Emilia e il sindaco di Fiorano Modenese Francesco Tosi, oltre a diversi colleghi dell’Arma dei Carabinieri. "Un ringraziamento ad Iris Ceramica Group per aver realizzato il cippo commemorativo alla memoria del luogotenente, dimostrando l’attaccamento al territorio e la vicinanza alle comunità locali di Fiorano e di Castellarano". Alla cerimonia è seguita una messa in suffragio celebrata al Santuario della Beata Vergine del Castello di Fiorano. Un anno fa la tragedia indimenticata. Mosto quel giorno aveva lasciato la caserma di Fiorano per tornare a casa, in famiglia. Ma il luogotenente dei carabinieri, 57 anni – comandante di stazione, due figli di 30 e 28 anni – sulla strada del ritorno, verso le 14, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione a Castellarano, nel Reggiano, andò incontro a un tragico destino. In sella alla sua moto si scontrò – sulla provinciale 486, all’altezza del quartiere artigianale – con un’auto che lo precedeva, direzione collina. Un impatto fatale.