Un concerto lirico dedicato alle donne

"Quanto è bella, quanto è cara", è il titolo del concerto lirico dedicato alle donne, organizzato dall’associazione Mario Del Monaco in omaggio al centenario della nascita di Maria Callas, che si terrà oggi alle 16 presso il Centro sociale Anziani e orti di via Panni 202. Alla ribalta saranno i soprani Lucia Escribano Molinero e Federica Venturi, e i mezzosoprani Yuki Sasaki e Tina Chikvinidz, giovani cantanti selezionate durante le audizioni organizzate dall’associazione. La maestra Paola Del Verme le accompagnerà al pianoforte in un arcobaleno di famose arie e romanze dei principali compositori. Il concerto verrà presentato dal soprano Serena Daolio.