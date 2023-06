Un concerto lungo tutta la notte Montecreto tra canto e sogno

di Stefano Marchetti

Come un rito, un momento sospeso e suggestivo, una celebrazione dell’attesa dell’alba e del ritorno del sole. ’Elementare’ è l’originale e insolita performance musicale e vocale che sabato 1° luglio dalle 23 a Montecreto inaugurerà il progetto ’Natura Fragile 23’ della compagnia modenese Cajka Teatro che lavora sul territorio dell’Alto Frignano e gestisce il teatro Oriens, appunto di Montecreto. ’Elementare’ – viene annunciato – sarà "un evento unico, un’esperienza immersiva e avvolgente, proposta dal Collettivo Amigdala, un’alleanza temporanea fra pubblico e artisti chiamati a condividere il tempo di una notte". Quasi evocando il canto notturno di leopardiana memoria.

’Elementare’ si tiene in uno spazio attrezzato per il sonno. Qui durante la notte fioriscono momenti di canto rarefatto e profondo, un canto a cappella, "un patto incerto intorno ai sentieri che le parole tracciano quando si modellano nella musica", dicono gli interpreti. Un po’ alla volta "si forma un vocabolario, quasi una preghiera collettiva, mentre si compie il gesto di accendere un fuoco simbolico nello spazio fra noi e gli altri. ‘Elementare’ – aggiunge il Collettivo Amigdala – dà voce al desiderio di dichiarare: noi siamo qui". Cosa li spinge a cantare per una notte intera? "Il rischio, la durata, la fatica, l’accordo che precede l’intesa, il legame invisibile, il raduno, il cambiamento, l’ospitalità, l’attesa, il risveglio e il silenzio". Per partecipare alla performance, è richiesta la prenotazione all’indirizzo [email protected] Verranno forniti materassi gonfiabili, lenzuola, federe e una coperta leggera: i più freddolosi possono portare con sé una coperta più pesante. Durante l’estate il teatro Oriens ospiterà eventi performativi, spettacoli e percorsi di alta formazione fra cui (dal 7 al 21 agosto) la Summer Academy del maestro russo Jurij Alschitz con allievi da tutto il mondo. Fra gli appuntamenti proposti da Cajka Teatro, a fine luglio anche la rassegna "Musiche ad alta quota", in collaborazione con il teatro Comunale di Modena: il 30 luglio al Parco dei Castagni di Montecreto e il 31 alla Rocca di Sestola la compagnia riproporrà l’azione scenico musicale sul "Faust" di Gounod, andata in scena dieci giorni fa nell’evocativa cornice del cimitero di San Cataldo a Modena.