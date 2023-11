Un convegno in memoria del teologo Pietro Lombardini

Questa mattina dalle 9,30 alle 13 si terrà la settima edizione del Convegno in Memoria di Pietro Lombardini (1941-2007), organizzato dalla Fondazione Collegio San Carlo e dalla Fondazione Pietro Lombardini per gli studi Ebraico-Cristiani. L’evento rientra nel quadro del progetto pluriennale “Rivoluzioni” promosso dalla Fondazione Collegio San Carlo, l’Istituto Storico di Modena, il Centro Documentazione Donna Modena, il Comitato per la Storia e le Memorie del Novecento del Comune di Modena e la Fondazione di Modena.