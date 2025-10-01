"Un convegno triennale per valorizzare il centro, l’economia e la sicurezza"

Forza Italia, con il capogruppo in Consiglio comunale e coordinatore provinciale Piergiulio Giacobazzi, e Popolo e Libertà Modena, con il segretario provinciale Bruno Rinaldi, avanzano all’Amministrazione Comunale di Modena la proposta "di istituire, con cadenza triennale, un convegno ’Crea Modena’ dedicato alla promozione reale e concreta della città e del suo centro storico". La proposta si fonda sulla convinzione che "la valorizzazione di Modena non possa più basarsi su schemi vecchi di trent’anni. Oggi il contesto economico, commerciale, turistico e culturale è profondamente mutato. I centri storici soffrono di desertificazione commerciale: molte piccole attività chiudono o vengono sostituite da grandi catene, riducendo l’identità urbana e indebolendo l’attrattività della città".

"Un centro storico vivo, promosso e frequentato, potrebbe generare effetti economici concreti: incremento dell’occupazione locale, sostegno alle piccole e medie imprese, stimolo agli investimenti privati, attrazione di flussi turistici di qualità. La promozione reale della città non sarebbe quindi solo decorativa, ma un fattore determinante per la crescita economica e per la sostenibilità delle attività locali. Inoltre, la vitalità del centro storico potrebbe contribuire alla sicurezza urbana. La presenza costante di persone, negozi aperti e iniziative culturali ridurrebbe le occasioni di degrado e di fenomeni criminogeni, creando un ambiente più sicuro e accogliente per cittadini, famiglie e turisti. Il convegno ’Crea Modena’ sarebbe concepito come un momento stabile di confronto e ascolto tra istituzioni, categorie economiche, esercenti, associazioni e cittadini, con l’opinione di questi ultimi fondamentale per il progetto. Ogni partecipante avrebbe la possibilità di esprimere idee e criticità, mentre la politica avrebbe il compito di raccogliere e sintetizzare i contributi, traducendoli, nei limiti delle normative vigenti, in azioni concrete e operative. La cadenza triennale permetterebbe di monitorare l’evoluzione del centro storico, anticipare le criticità emergenti e costruire strategie capaci di rendere Modena più attrattiva, moderna, sicura e viva. Una città così promossa potrebbe recuperare capacità economiche e culturali, rafforzando il tessuto commerciale, sostenendo l’occupazione e migliorando l’esperienza di cittadini e turisti. Con questa proposta intendiamo anche rispondere alle accuse ricorrenti verso l’opposizione, accusata di essere sterile. ’Crea Modena’ rappresenterebbe una dimostrazione concreta e reale che l’opposizione sa avanzare proposte costruttive e utili alla crescita della città, combinando visione politica, ascolto dei cittadini e strumenti operativi reali".