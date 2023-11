"Un cordolo per evitare la svolta in centro"

Da oggi è previsto un importante cambiamento nella viabilità vignolese. Ad annunciarlo è il Comune di Vignola, che spiega: "Condizioni climatiche permettendo, verranno effettuati i lavori di installazione di uno specifico cordolo che impedirà la svolta su via Muratorivia Barozzi, nel centro storico cittadino, ai veicoli che provengono da via Ponte Muratori e, quindi, più in generale da Formica di Savignano". L’assessore al centro storico, Niccolò Pesci, spiega il cambiamento dicendo: "Si tratta di una richiesta che ci è arrivata dai residenti del centro storico e dal comitato Via Cantelli-Agorà della Cultura, i quali hanno denunciato, a più riprese, come soprattutto nelle ore di punta un poderoso traffico di pendolari utilizzino le vie strette del centro storico come "scorciatoia" per bypassare le vie più ampie e centrali della città, regolate però da semafori". La sindaca Emilia Muratori puntualizza: "L’inserimento del cordolo avviene in forma sperimentale. In questi mesi verificheremo se, in questo modo, effettivamente verrà allontanato il traffico improprio dalle vie, piuttosto strette, del centro storico. Qualora l’esito fosse positivo, come peraltro ci aspettiamo, studieremo come rendere l’intervento strutturale".

m.ped.