Un corteo di fiaccole e grandi falò. Così Fiumalbo saluta il Carnevale

Come avviene da 500 anni, stasera la chiusura del Carnevale avrà luogo a Fiumalbo con la storica tradizione di enormi falò e la sfilata per il paese di centinaia di lunghe torce al suono di corni e campanacci.

Saranno ancora Alfonso I e la consorte Lucrezia Borgia – dicono gli organizzatori – che rievocheranno la storica concessione del 1512 in segno di ricambiata benevolenza, e che apriranno al suono dei tamburi il corteo che si chiuderà con i suonatori di corni.

Le fiaccole che vengono utilizzate dai partecipanti sono particolari, costruite con legno di betulla od ontano. Fra partecipanti si compete per vedere chi riuscirà a realizzare la fiaccola più grande e ardente. Accanto a questa tradizione ultrasecolare, a Fiumalbo se ne è aggiunta un’altra l’ultima domenica di Carnevale. che ieri l’altro ha richiamato tantissimi visitatori per la sfilata de "El Mondo alla Rinverscia" (il mondo alla rovescia), riproposta dopo il successo del 2024.

Nel corteo, aperta dai personaggi Estensi in costume d’epoca, sono stati un Dante bocciato in italiano e Mosè in religione, una Biancaneve bassa e sette ‘nani’ altissimi, malati che portavano il dottore in lettiga, cani legati con la salsiccia, asini trasportati sul carretto, maestre col cappello da ciuco, una bara da morto che diventa solo bar da bere, due tonni che avevano messo l’uomo in scatola, il sindaco Alessio Nizzi in veste di spazzino, varie allegorie di vizi e di virtù… alla rovescio, sino alla lotta tra il Giovedì Santo ed il Venerdì di Quaresima, in una inversione di ruoli come si usava in tempi antichi.

E dalla maschera tradizionale di Fiumalbo dal balcone non sono mancate frecciatine d’attualità: ‘Quest’anno abbiamo rischiato di restare senza sindaco (solo una lista in lizza col quorum) e senza parroco (dimissionario per età), ma poi c’è andata abbastanza bene. Siamo invece rimasti senza capo-cantoniere e dopo due giorni hanno chiuso il ponte dell’Estense! E dato che Fiumalbo porta fortuna, dobbiamo stare attenti alle mire annessionistiche di Trump che dopo Canada e Groenlandia penserà a noi!’

