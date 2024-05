"Un corteo di trattori per dire addio a Matteo"

"Al nostro tavolo ci sarà sempre il tuo posto". Un lungo corteo di trattori, guidati dagli amici più cari ha accompagnato ieri il feretro di Matteo Paganelli, il 22enne di Savignano morto lo scorso 27 aprile in un tremendo incidente avvenuto a Guiglia, in via Passo Brasa. Matteo, in sella alla sua moto si era schiantato frontalmente contro un’auto che sopraggiungeva dalla direzione opposta e quando i sanitari del 118 erano accorsi sul posto, purtroppo, per il giovane non c’era più nulla da fare. Il funerale del 22enne, a cui hanno preso parte oltre ottocento persone, si è svolto ieri pomeriggio alle 15 nella Casa Funeraria Terracielo, a Vignola. Il feretro è stato poi tumulato al Cimitero di Marano sul Panaro.

Gli amici, in un corteo commosso e silenzioso, a bordo dei numerosi trattori lo hanno accompagnato fino al Cimitero, dove straziati dal dolore gli hanno dato l’ultimo addio. "Ci mancherai tantissimo" citavano i cartelli attaccati ad ogni mezzo agricolo. Matteo lascia la mamma Susanna, il papà Emanuele, la nonna Lina, la zia Anna e i cugini, Davide e Simone. In tanti, ieri, hanno voluto esserci perchè in tanti a Matteo, giovanissimo imprenditore agricolo, erano legati. Il giovane, infatti, a Savignano, al confine con Marano Sul Panaro da tempo gestiva la propria azienda agricola mentre la mamma, a cui si è stretto tutto il paese, lavora per l’istituto scolastico di Savignano. Si era messo in gioco, Matteo, nonostante la giovanissima età e tutti lo ammiravano per il suo coraggio. Proprio la moto era la sua grande passione, sin da quando era ragazzino ma proprio in sella alla sua amata moto, purtroppo, ha trovato la morte. Ai funerali ieri pomeriggio era presente anche il sindaco di Savignano, Enrico Tagliavini che si è stretto alla famiglia insieme all’assessore Rinaldi e al dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di Savignano.

"C’erano tante persone, gli amici, i conoscenti e così pure gli insegnanti delle scuole che ha frequentato Matteo – sottolinea il primo cittadino –. Commoventi le parole del papà che più di una volta ha detto: ‘Viva la vita’, dimostrando nonostante la tragedia che sta sopportando una forza incredibile. Voglio esprimere ancora tante condoglianze da parte mia e di tutta l’Amministrazione ma la giornata di oggi, seppur nella tragedia ha dimostrato quante persone volessero bene a Matteo e alla sua famiglia".

Valentina Reggiani