Un docufilm sulla croce del monte Rondinaio

Da ieri sera è visibile on-line il suggestivo docu-film che racconta l’apposizione della nuova croce sul monte Rondinaio, a 1964 metri di altitudine nell’Appennino Modenese: https://www.youtube.com/watch?v=LMZJXj0zZx4. Il filmato ‘Storia di una Croce d’Appennino’ realizzato da Gabriele Fantechi, Lorenzo Marianeschi e Marco Vagnetti potrà quindi essere visto anche da chi non ha potuto essere presente ad una delle proiezioni Cai che si sono succedute in varie località emiliane e toscane. Il documentario è ‘una storia emozionante, di una montagna, delle persone che la amano e della sua croce, la cui ricostruzione è segno di rispetto per la montagna stessa’ come dicono i realizzatori dell’iniziativa, che così ne ricordano la vicenda. Il monte Rondinaio si erge coi suoi 1964 mt lungo il sentiero 00 tra le province di Modena e di Lucca. Già nel 2006 una croce in legno fu installata sulla vetta da un gruppo di appassionati partiti da Camposanto modenese, portando i materiali da costruzione in vetta a spalla e a dorso di mulo. Dopo oltre anni anni di esposizione al clima avverso, durante il periodo del Covid la croce fu abbattuta dal maltempo, perdendo un punto di riferimento caro ai numerosi escursionisti ed alle comunità del territorio. La sezione Cai Pavullo accolse allora con entusiasmo le proposte di un gruppo di soci, guidato dal consigliere Domenico Savio Scorcioni di Serramazzoni, per il progetto della nuova croce di vetta. Di concerto con l’ente Parchi Emilia Centrale, a seguito dell’unione di intenti e forze con la Sezione Cai Maresca-Montagna Pistoiese, Rete Radio Montana e Sentieri Puliti, tra agosto e novembre 2022 (in quattro salite) la vetta venne pulita dai resti della croce precedente e preparato il basamento per la nuova. Il 12 novembre 2022 oltre 60 volontari portano in vetta, senza ausilio di mezzi meccanici, la nuova croce; parteciparono all’impresa anche i volontari del Soccorso Alpino Emilia-Romagna Stazione Monte Cimone, permettendo la salita della croce usando attrezzature e tecniche alpinistiche. Nei prossimi mesi verrà poi apposto sulla croce anche un Cristo ligneo donato per l’iniziativa. L’entusiasmo e la passione che contraddistingue le sfide piccole e grandi della montagna, spinse un gruppo di volontari di Pistoia, Gabriele Fantechi, Lorenzo Marianeschi e Marco Vagnetti, soci CAI e professionisti nel campo video-fotografico, a realizzare un documentario per raccontare questa storia emozionante. Hanno seguito tutte le ascese alla vetta, intervistando i volontari, seguendo le fasi di progettazione e realizzazione della nuova croce.

Giuliano Pasquesi