Un documentario sul tennis presentato in udienza al Papa

"È stata una emozione indimenticabile incontrare Papa Leone XIV". Il regista Francesco Zarzana, mercoledì, ha partecipato all’udienza generale e ha avuto la possibilità di fare conoscere al Pontefice – grande appassionato di tennis – il progetto della jesina Carla Saveri, scritto e diretto dallo stesso Zarzana, ossia un documentario sul tennis, in fase di post-produzione, che racconta le radici antiche di questa disciplina nata nel Cinquecento, denominata Pallacorda, inframmezzato dal ricordo dello ‘Scriba’ del tennis, ovvero il grande giornalista Gianni Clerici.

Il gruppo era composto, oltre che da Zarzana e dall’ideatrice del progetto Carla Saveri, anche dal Rettore dell’Università di Urbino Carlo Bo, Giorgio Calcagnini che ha consegnato al Papa una copia del libro dell’abate Scaino in cui sono codificate le regole della pallacorda, dato anche che era abitudine che si giocasse dentro le chiese. Carla Saveri ha consegnato il libro ‘Pallacorda e non solo’ di Marco Droghini, presente in Sala Paolo VI, nella versione inglese tradotta da Catherine Farwell, presente anche lei all’incontro.

"Il Santo Padre è stato molto contento – aggiunge Zarzana – e vuole essere informato sugli sviluppi del documentario e chissà che non riusciremo a farglielo vedere in una proiezione privata. Condividiamo il messaggio del Papa che ci ricorda quanto lo sport debba tornare a essere un grande messaggio di pace. A nome di tutto il gruppo, volevo ringraziare don Gennaro Fusco, Consigliere Ecclesiastico dell’Ambasciata Italiana presso la Santa Sede, che ci ha accompagnati in questa giornata che ha lasciato in tutti noi tanta bellezza".

