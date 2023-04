Un drago a guardia del castello Nuova scultura a Montecuccolo

Un drago di oltre 15 metri che ‘sorveglia’ costantemente il Castello. Non è un racconto fantascientifico, ma la seconda tappa del progetto ‘La Via delle Fiabe’, l’itinerario artistico-culturale che porta alla riscoperta della memoria storica di Pavullo e delle sue 19 frazioni attraverso l’arte contemporanea. Da qualche giorno, alle porte del borgo di Montecuccolo, ha trovato dimora una grande scultura in ceramica a forma di drago. Composta da tre pezzi, la scultura è stata realizzata nel 2010 presso l’atelier di Angela Lancellotti dall’associazione ‘Formella MM’ ed in seguito restaurata nel marzo 2023 dal collettivo ‘Cascina degli Artisti’ di Modena. La scelta di un ‘drago’ non è casuale, ma ha alla base una leggenda che si potrà conoscere scansionando un codice qr (con audio multimediale anche per non vedenti). L’acquisto si è reso possibile grazie ad un contributo della Forgia del Frignano che – come da richiesta degli stessi artisti che hanno realizzato e restaurato l’opera – è stato interamente devoluto ad un associazione di volontariato del territorio. Passo dopo passo, l’obiettivo dell’Amministrazione e dell’Ufficio Cultura è creare un percorso che il turista possa scoprire a piedi o in bicicletta: già entro quest’estate si attendono altre tre ‘tappe’ del progetto. Una di queste sorgerà sicuramente a Gaiato, nel parcheggio sottostante a Villa Pineta, dove l’artista romana Alessandra Carloni andrà a realizzare un murales. L’opera posizionata a Montecuccolo, intanto, si va ad aggiungere al murales realizzato a Lavacchio nel 2022 sulla cabina dell’acquedotto.

r.p.