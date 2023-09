Un Elisir d’amore moderno. Adina è Greta Thunberg

di Stefano Marchetti

L’opera è sempre stata, a suo modo, rivoluzionaria. "E ce lo ha dimostrato durante il Risorgimento: ha innovato, ha scaldato gli animi, è stata anche il canto dei patrioti – esordisce Stefania Panighini, regista –. Poi però questo spirito si è come affievolito e l’opera è diventata un genere spesso rassicurante, perfino consolatorio. Nel nostro ‘Elisir d’amore’ vogliamo proprio ritrovare quello spirito originario. Perché l’opera è universale e ci parla ancora. E soprattutto parla di noi, dei nostri tempi". Niente covoni, dunque, e neppure ambientazioni campagnole per l’Elisir che vedremo da venerdì al Comunale. Protagonisti di questo allestimento contemporaneo sono i giovani della nuova generazione, quelli che – come Greta Thunberg – manifestano per la crisi climatica o magari per la parità di genere, per i diritti e contro i razzismi: i giovani di oggi che vogliono riprendere le redini della loro vita. "Un adulto può cedere al compromesso, un ventenne no. E soprattutto un ventenne di oggi. Ecco perché li ho voluti portare alla ribalta", aggiunge la regista.

Nell’Elisir d’amore lei vede tutto questo?

"Certo, perché l’Elisir è un’opera di giovanissimi che guardano verso il futuro, è uno specchio della nostra realtà. Nella drammaturgia musicale tutto si tiene. Adina è una leader, colta, istruita, a capo di un gruppo di lavoratori: in lei ho visto una figura come quella di Greta, e per questo ho deciso di dare un segno forte e l’ho vestita con l’ormai notissima cerata gialla. E anche in tutti gli altri personaggi si possono riconoscere caratteri del nostro tempo".

Per esempio?

"Belcore, sergente di guarnigione, è il simbolo del potere costituito che controlla. Dulcamara è l’incantatore, colui che vende sogni, che ci assicura di guarire tutti i mali o che, come oggi Elon Musk, ci promette di portarci sulla Luna o su Marte. Nel secondo atto, Adina sembra cedere a questo mondo, ma si accorgerà che non la rispecchia: se ne renderà conto grazie a un libro, l’unica cosa che fortunatamente non muore mai".

E Nemorino?

"Mi piace pensare che lui sia un po’ tutti noi, un ragazzo normale: di fatto è l’unico che non cambia mai lungo tutta l’opera e resta sempre molto vero rispetto alle intemperie della vita e alla scoperta dell’amore".

C’è quindi una speranza in questo spettacolo?

"Certo, ed è rappresentata da una pianta che i ragazzi mettono a dimora all’inizio dello spettacolo e che via via crescerà. La morale è che noi adulti ci lasciamo convincere dai compromessi e forse siamo già un po’ persi, ma in quella pianta c’è tutta la forza dei giovani, la speranza che la nuova generazione si salvi e ci salvi tutti".