Un Elisir per Greta . E antichi capolavori

Aspettando il Belcanto Festival, venerdì 22 alle 20 e domenica 24 alle 15.30 al teatro Comunale Pavarotti Freni andrà in scena "L’Elisir d’amore" di Donizetti, in una nuova coproduzione (nella foto) che ha debuttato in estate a Savona. La regia di Stefania Panighini trasporta la storia fra i giovani della Generazione Z, con Adina nei panni di Greta Thunberg. Nel cast Giuseppe Infantino (Nemorino), Tamar Otanadze (Adina), Antimo Dell’Olmo (Belcore) e Maria Smirnova (Giannetta), e il Dulcamara di Simone Alberghini, baritono di fama internazionale particolarmente apprezzato per il repertorio belcantistico. Dirige il maestro Antonello Allemandi. Xxx Entra nel vivo il Festival musicale Estense "Grandezze & Meraviglie" che giovedì 21 nella chiesa di Sant’Agostino presenterà la "Messa a quattro voci et salmi" dell’ultimo Monteverdi con l’Accademia d’Arcadia diretta da Alessandra Rossi Lürig e domenica 24 alle 16 in San Pietro la "Messe de Notre Dame" di Guillaume De Machaut, capolavoro trecentesco che sarà diretto da Claudia Caffagni. Sabato 23 prenderanno il via anche i Vespri d’organo nell’affascinante cornice del Duomo di Modena: alle 15.30 il primo appuntamento, "Tu solus qui facis mirabilia" con il Duo Riverberi (Stefano Pellini, organo, Pietro Tagliaferri, sax soprano) che festeggia vent’anni di attività.

