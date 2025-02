Un evento green per gli studenti

Hera propone un San Valentino in musica, con il primo ‘Evento Green’. Il concerto organizzato nell’ambito de ’La Grande Macchina del Mondo’, il programma di educazione ambientale della multiutility, vuole far riflettere, insieme agli studenti e agli insegnanti delle scuole primarie, sulla Giornata mondiale sul risparmio energetico e sugli stili di vita sostenibili.

Si tratta di un incontro gratuito, che si terrà venerdì alle 10, con i ‘Riciclato Circo Musicale’, una band che crea e suona strumenti costruiti con materiali di recupero. Si tratta di un gruppo che, coniugando l’energia della musica e la sostenibilità, crea e suona con ingegno e passione strumenti musicali unici, ottenuti da materiali di recupero, realizzati in una sala prove davvero speciale: una stalla trasformata in laboratorio creativo.

Nati nel 2006, i ’Riciclato circo musicale’ usano materiali di recupero e oggetti d’uso comune per ottenere gli strumenti musicali, siano essi ispirati a strumenti tradizionali oppure completamente nuovi e inventati, con i quali eseguono i loro brani. Nel 2022 e nel 2023 il gruppo è divenuto la band ufficiale del programma di Rai2 ’Italian Green’, per il quale ha composto la sigla e diversi contributi musicali. Inoltre, la band è stata ospite in diversi programmi televisivi.

I bambini scopriranno quali siano gli oggetti che la band utilizza per fare musica e ascolteranno i loro brani originali, frutto di una continua sperimentazione, in un viaggio tra suoni e riciclo. All’evento potranno partecipare tutte le classi della scuola primaria, per condividere una giornata all’insegna della sostenibilità. L’incontro sarà in diretta online su piattaforma digitale, mediato da un educatore che condurrà l’evento garantendo l’interazione tra il pubblico e i musicisti.

Per partecipare occorre compilare e confermare il modulo disponibile sulla pagina online di Hera.

Gli eventi green di Hera sono organizzati da ‘La Grande Macchina del Mondo’ in occasione delle Giornate Mondiali importanti per l’ambiente come quella del risparmio energetico (che si terrà appunto il 16 febbraio), quella dell’acqua ( in programma invece per il 22 marzo) e della biodiversità (che sarà il 22 maggio).

L’obiettivo degli eventi, cui partecipano anche testimonial del mondo creativo e artistico, è sensibilizzare i più giovani, tramite il gioco e la partecipazione attiva riguardo a temi fondamentali, come il rispetto per il Pianeta, il risparmio energetico, l’uso consapevole dell’acqua e il valore della biodiversità.

Sempre per le scuole, Hera lancia per la seconda edizione ’ #gmmchallenge25’, una grande sfida per il Pianeta che coinvolge centinaia di famiglie e cittadini, con un obiettivo comune: sensibilizzare sull’impatto delle piccole azioni sostenibili e dare vita a un bosco. Ogni due azioni green condivise, il Gruppo Hera pianterà un albero fino ad arrivare a 300, creando così una nuova oasi per favorire la biodiversità e contrastare il cambiamento climatico. L’obittivo è coinvolgere più persone possibili: "Per raggiungere il traguardo, servono 600 azioni green – si legge sul sito di Hera –. Chiamiamo all’azione studenti e cittadini, associazioni e chiede loro di realizzare e condividere abitudini e scelte ecologiche e sostenibili. Puoi portare con te una borraccia anziché usare bottiglie in plastica, tenere basso il riscaldamento o la climatizzazione, andare a piedi o usare la bicicletta per i tuoi spostamenti, così da inquinare meno. Puoi riparare o riciclare un oggetto anziché gettarlo. Anche raccogliere rifiuti abbandonarti e partecipare a una delle iniziative #Gmmchallenge25 di pulizia parchi, spiagge e di tutela del verde cittadino è un’azione green".