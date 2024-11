Un evento sportivo per ricordare. Arianna Giaroli

‘Grazie Arianna’: è il nome della manifestazione a carattere sportivo, in programma per sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre, finalizzata a ricordare la giovanissima Arianna Giaroli, scomparsa ad appena 13 anni l’8 marzo scorso dopo un tragico incidente avvenuto al centro ippico di San Martino in Rio ‘Il Vigneto’, dove è stata colpita dal calcio di un cavallo alla testa. Un modo per ringraziare Arianna per l’esempio di vita che ha dato a chi l’ha conosciuta e anche per dire ‘grazie’ ai genitori, che, con un gesto di grandissima generosità, hanno acconsentito alla donazione degli organi della figlia, consentono ad altri giovani di vivere. La manifestazione è promossa dalle associazioni Aido Provinciale di Modena e di Carpi, Admo Regionale Emilia-Romagna, Avis Provinciale di Modena e di Carpi, e Aned Sport - Nazionale Italiana Pallavolo Trapiantati e Dializzati, in collaborazione con la Asd Mondial Carpi, l’Aps Associazione Italiana Cultura Sport (Aics) e RadioSa. Come spiega Eugenio Davolio, presidente Aido Carpi, "la manifestazione, nata su richiesta della famiglia e degli amici e compagni di scuola di Arianna e che gode del patrocinio del Comune di Carpi, ha lo scopo di unire la scuola.