"Un fatto tragico che creò un grande sconcerto in città"

"L’arresto del 23enne presunto assassino, in concorso con altre due persone, del giovane pakistano Muhammad Arham al Novi Sad, lo scorso marzo, è un buona notizia per Modena ed è positivo che arrivi alla vigilia dell’incontro con il ministro Piantedosi dal quale ci aspettiamo risposte concrete sui bisogni della città". Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli commenta così l’annuncio della Procura rispetto all’attività svolta per assicurare alla giustizia gli indagati per l’omicidio che "creò sconcerto a Modena e rimbalzò sulle cronache nazionali evidenziando una situazione di difficoltà dovuta anche alle carenze degli organici delle forze dell’ordine e a una gestione fuori controllo dei trasferimenti dei migranti da parte del Governo". Nel complimentarsi con il procuratore Masini, con i carabinieri e con la polizia giudiziaria che hanno condotto le indagini, il sindaco sottolinea come questa vicenda abbia rafforzato "la richiesta di elevare la Questura in fascia A, per ottenere il necessario adeguamento degli organici, e un diverso approccio al tema dell’accoglienza".