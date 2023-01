Un febbraio Solido con musica live e talk show

All’inizio di febbraio Soliera ospiterà Solido, la terza edizione del festivalino che mette insieme tre dei festival musicali più innovativi dell’Emilia-Romagna: il solierese Arti Vive, Ferrara Sotto Le Stelle e acieloaperto di Cesena. Venerdì 3 e sabato 4 febbraio saranno gli spazi di Habitat, in via Berlinguer 201, a proporre una due giorni gratuita di musica dal vivo, talk e showcase.

Nato nel 2020 per far fronte alla crisi del biennio pandemico, Solido per la prima volta si svolgerà in presenza. Nella due giorni si alterneranno diversi nuovi artisti della scena italiana: da Napoli Segreta con un infuocato dj set del duo partenopeo che raccoglie perle nascoste della discografia napoletana funk-disco a Leatherette, ovvero un connubio di sfuriate punk, atmosfere jazz da Bologna col loro ultimo album “Fiesta”, passando per Bono-Burattini, col loro ritmo ipnotico e magnetico del loro ‘Suono in un tempo trasfigurato’ album di debutto per il duo bolognese, fino ad arrivare a Dagger Moth, progetto solista di Sara Ardizzoni che presenta il suo nuovo lavoro “The sun is violent place”.

Oltre ai concerti, è previsto anche un ricco programma di talk, dj set, installazioni e showcase di giovani artiste e artisti come Arianna Poli, Lyl ed Ellie Cottino che proporranno la loro musica ad un pubblico di esperti del settore invitati da Solido per partecipare alla due giorni solierese.