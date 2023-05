Un gesto di generosità poteva salvare il mito

Gentile lettore, parto subito dalla risposta, spiegando secondo me ciò che il cantante statunitense avrebbe potuto fare per salvare capra e cavoli: aprire il concerto con un pensiero dedicato a vittime e sfollati, dedicare loro la prima canzone. E poi far sapere che almeno una minima parte degli incassi sarebbero stati devoluti alla popolazione alluvionata. Dal punto di vista contabile non era possibile? Penso che una rockstar della sua fama avrebbe anche potuto tirarli fuori di tasca propria, magari senza far sapere la cifra esatta. E’ vero, non può essere lui il salvatore del mondo che mette mano al portafoglio ogni volta che qualcuno ha bisogno di aiuto. Però si trova in Emilia-Romagna nei giorni di una sciagura devastante, ha in programma un concerto: oltre a cercare di capire se è possibile suonare senza danni e se i prati sono sufficientemente asciutti, per me è doveroso pensare anche a chi ti sta accogliendo e cosa sta passando.

Tutto questo per salvare la "capra" (gli addetti ai lavori del concerto, i musicisti, lo staff, chi monta il palco, chi si occupa dei biglietti) che hanno diritto al loro compenso, non intaccato da una donazione minima, e i "cavoli" di chi ha perso tutto in un paio di giorni di pioggia incessante. E il mito sarebbe ancora tale. Anzi, avrebbe guadagnato tanti fan in più.