Un grande classico al Comunale. Tutta la magia de ’Il Lago dei Cigni’

Quando pensiamo ai grandi balletti classici della storia, ci vengono subito in mente alcuni titoli, ’La bella addormentata’, ’Giselle’ e quello ’Schiaccianoci’ che riesce sempre ad ammantare di fiaba il Natale. Ma il classico per eccellenza, addirittura iconico nella sua essenza, è certamente ’Il Lago dei Cigni’ sulle musiche di Ciajkovskij, nella storica coreografia di Marius Petipa e Lev Ivanov: la stagione di danza del teatro Comunale di Modena ce lo ripropone stasera alle 20.30 con il Balletto dell’Opera di Tbilisi, capitale della Georgia, in una messa in scena che Alexei Fadesechev ha firmato nel 2016.

’Il Lago dei Cigni’ è come una favola ricca di riferimenti mitologici e di richiami archetipici. Stregate dall’incantesimo del mago Rothbart, alcune fanciulle sono state trasformate in cigni: soltanto alla notte, nei pressi delle rovine di un castello, possono riacquistare le sembianze umane. L’amore di Siegfried per Odette potrà spezzare il sortilegio. Sicuramente Ciajkovskij venne ispirato da antiche leggende, ma anche da ’La fiaba dello zar Saltan’ di Puskin, storia di un cigno ferito che, dopo essere stato salvato da un principe, si trasforma in donna. La prima versione del balletto venne presentata al teatro Bolshoi di Mosca nel 1877, con la coreografia di Jilius Wenzel Reisinger, ma non ebbe il successo sperato, anzi venne definita ‘indanzabile’. Qualche anno più tardi Petipa e Ivanov concepirono la nuova coreografia che debuttò nel 1895 al teatro Marinskij di San Pietroburgo, con Pierina Legnani, danzatrice italiana, nel ruolo di Odette - Odile e Pavel Gerdt in quello di Siegfried: fu un trionfo e da allora ’Il Lago dei Cigni’ si è identificato con quella ‘visione’. "Invenzione coreografica ed eccellenza formale si coniugano mirabilmente alla partitura di Ciajkovskij, ora con accenti toccanti, ora nel segno della più brillante e sfarzosa spettacolarità", sottolineano le note.

Fra le montagne del Caucaso e le sponde del Mar Nero, la Georgia è stata terra sovietica, oggi repubblica fra Europa e Asia. Il Teatro Georgiano Nazionale d’Opera e di Balletto, già Teatro Imperiale, è stato fondato nel 1851 ed è uno dei più antichi dell’Europa orientale: direttrice artistica della compagnia è Nina Ananiashvili, già prima ballerina del Bolshoi, un’eccellenza della danza internazionale, coronata da premi e riconoscimenti prestigiosi. Sotto la sua conduzione, il Balletto dell’Opera di Tbilisi si è esibito in tournée internazionali, soprattutto nell’interpretazione dei grandi classici della tradizione.