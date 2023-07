"Un grande lavoratore, colleghi sconvolti"

"Siamo sotto choc per quanto accaduto: in azienda il morale è a terra. Questa tragedia ha sconvolto tutto il personale. Era uno di noi". Sconforto, sofferenza, incredulità. E’ quanto aleggia tra i lavoratori della ditta Mattioli Spa di Sassuolo, specializzata nel trattamento e recupero di rifiuti metallici, dopo la morte del 46enne Luca Bellei. Il camionista ha perso la vita martedì mattina in un tragico incidente sul lavoro avvenuto a Pievepelago. Bellei stava realizzando un trasporto per conto della Mattioli, ma dopo essere sceso dal mezzo è stato schiacciato dal rimorchio. La dinamica del terribile infortunio ancora non è chiara, l’incidente potrebbe essere dovuto alla pendenza del terreno o a un guasto al freno: su quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, subito intervenuti sul posto e la salma è stata trasferita in Medicina legale, a Modena, per i necessari accertamenti. A ricordare Bellei è il titolare dell’azienda, Oscar Mattioli. "La morte di Luca è per noi difficile da superare e siamo tutti emotivamente provati. Era una bravissima persona, un gran lavoratore, ammirevole da tutti i punti di vista. Lavorava con noi dal 2020 e questo incidente ci ha sconvolto: è la prima volta che capita una cosa così grave in azienda. Quello che posso dire è che Luca era benvoluto da tutti e siamo costernati. Basta un attimo e non ci sei più". I funerali si svolgeranno venerdì o sabato a Sassuolo. "Saremo tutti presenti per stringerci alla sua famiglia".

Sconvolto per l’accaduto anche il cugino del 46enne, Davide Capi: "Luca era una persona determinata e con la voglia di arrivare. Un grande lavoratore – spiega – che con il sudore si voleva togliere i suoi sfizi. Non siamo proprio cresciuti insieme ma nonostante questo con lui ci si divertiva. Cosa amava? La moto soprattutto, ma anche le macchine; con lui parlavo di questo. Luca aveva voglia di vivere e ricordo con affetto di quando, da piccoli, giravamo in moto insieme. La mia prima moto piccola era quella che smise lui. Ci mancherà moltissimo".

Ora sulla dinamica dell’infortunio sono appunto in corso accertamenti. Sul posto, martedì mattina, sono accorsi subito i sanitari del 118 con ambulanza e automedica ma per il 46enne colpito al torace, purtroppo non c’era più nulla da fare. Bellei lascia due figlie e la compagna.

Valentina Reggiani