"Un grande sottopasso per ricucire la città"

Creare un sottopasso che colleghi la rotatoria esistente sul lato meridionale del fascio ferroviario, tra viale Monte Kosica, viale Montecuccoli, viale Fontanelli, alla rotatoria sul lato settentrionale del fascio ferroviario, tra via Rita Levi Montalcini, via Maria Montessori e Via Pico della Mirandola. È la proposta più importante dello studio ’Ricucire la città - per riconnettere la Sacca e l’area nord alla città’ elaborato da Modena volta pagina, Possibile e Unione popolare guidata dal candidato Claudio Tonelli. "Questo collegamento non presenta particolari difficoltà, essendo disponibile spazio sufficiente per le rampe che portano alla quota del sottopasso (posta a circa 5,50 – 6,00 metri dal piano di campagna); l’unico intervento rilevante è la deviazione del tratto terminale di Via Pico della Mirandola, in modo da scavalcare la rampa che si andrà a collegare alla rotatoria Nord". Questo nuovo sottopasso, "posto a metà strada tra i cavalcaferrovia Mazzoni e Cialdini, "consentirà inoltre un collegamento efficiente tra la città storica e la zona della Sacca – interessata nei prossimi anni da notevoli incrementi abitativi e terziari (area Esselunga, area ex Corni, ecc.)".