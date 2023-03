Un grande tappeto antiviolenza In piazza quattromila coperte per aiutare le donne in difficoltà

Sono state realizzate a mano quasi 4.000 coperte che, dalle 6 di domenica mattina, ricopriranno piazza Grande formando un grande tappeto multicolore per celebrare la giornata contro la violenza sulle donne. "Questa iniziativa è nata dalla collaborazione del gruppo Fili di vita con l’associazione di volontariato Viva Vittoria. In tantissimi, donne, uomini, ma anche studenti e studentesse si sono messi alla prova, facendo parte di questo grande progetto". A parlare è l’assessora alle Pari opportunità Grazia Baracchi, molto orgogliosa della riuscita di questo bellissimo progetto, che aggiunge: "Con la condivisione e la collaborazione si possono raggiungere grandi risultati e si aggiungono dei tasselli importanti alla costante lotta contro la violenza sulle donne". Le coperte, interamente realizzate a mano con l’uncinetto, potranno essere acquistate con un’offerta libera da una base minima di 20 euro. La somma ricavata dalla raccolta fondi sarà interamente devoluta alla Casa delle Donne contro la violenza di Modena. Ogni coperta è formata da quattro quadrati, che misurano 50 centimetri per lato, uniti e cuciti fra loro dalle volontarie con un filo rosso, simbolo della lotta alla violenza. Anche Tiziana Soncini, organizzatrice del progetto Viva Vittoria, sorride soddisfatta mentre mostra le creazioni realizzate con tanta cura e impegno: "Nel mese di agosto avevamo confezionato solamente 97 quadrati, che corrispondono circa a 26 coperte. Ad oggi, invece, sono state realizzate quasi 4.000 coperte, il che significa che sono stati uniti ben 16.000 quadrati di stoffa. Abbiamo iniziato questo progetto in cinque e ora siamo una marea". Viva Vittoria è "un insieme di emozioni. Ti mette in relazione con tante persone e continueremo ad aiutare le donne in difficoltà. Hanno lavorato con noi – prosegue – molti volontari e volontarie che ci hanno messo tanto cuore e passione. Ci sono figlie che hanno espresso tanta gratitudine nei nostri confronti, perché grazie alla creazione di questo gruppo e alla realizzazione delle coperte, abbiamo fatto sentire meno sole tante mamme anziane". Anche Gisella Fidelio, vicepresidente della Casa delle Donne, ha espresso tutta la sua riconoscenza: "Questo gruppo di donne sta quasi raggiungendo l’impossibile. I fondi ricavati dalla vendita delle coperte saranno interamente utilizzati per aiutare le donne vittime di violenza a raggiungere un’autonomia economica, qualificarsi per ricercare un lavoro e, se necessario, usufruire di assistenza legale gratuita. Le donne che escono da una situazione di violenza hanno bisogno di ricominciare da capo". Quest’impresa non sarebbe stata possibile senza il sostegno dalla fondazione Conad e da Bper. Sofia Berselli