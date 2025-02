Un grande violino e la libertà rigorosa

Il celebre violinista Sergej Krylov (nella foto) sarà protagonista del concerto di domenica 16 al teatro Comunale di Carpi, nella doppia veste di direttore e solista, con la Lithuanian Chamber Orchestra: il programma volerà dal Concerto per archi di Nino Rota alla "Zingaresca" di Pablo De Serasate. Due appuntamenti per il festival "Note oltre i confini": sabato 15 al Palazzo dei Musei, "La libertà rigorosa", lezione concerto di Giovanni Bietti con Gemma Bertagnolli, Mauro Massa e Luca Oberti, e domenica 16 alla sala del Leccio, gli "Sguardi" dell’Open Trios. Sempre sabato al Rosso Tiepido, con gli Amici della musica, il soprano russo Anna Graf e il pianista Daniele Bonini in un raffinato programma liederistico incentrato sul primo ‘900.