Un gruppo di giovani gestirà l’ex Casellino ferroviario

Dal 5 aprile nuova vita per l’ex Casellino ferroviario di via V Martiri, oggi sede del punto di accoglienza turistica, che intensificando le aperture diventa un punto di riferimento imprescindibile per chi vuole conoscere e vivere la Città dei Pico. Attraverso un avviso pubblico il Comune ha affidato alla Società Ciclistica Mirandolese 1903 la gestione delle aperture della struttura nei fine settimana e in occasione di tutte le più importanti manifestazioni. Il progetto della Società Ciclistica Mirandolese ha ricevuto il supporto dell’Associazione "La Nostra Mirandola" e della Cooperativa Sociale "La Zerla". Un aspetto innovativo del progetto riguarda il coinvolgimento di un gruppo di giovani del territorio, selezionati dalla Società Ciclistica Mirandolese, che si occuperanno della gestione delle aperture e dell’accoglienza dei visitatori, fornendo informazioni su Mirandola e sulla Bassa Modenese. I ragazzi, pertanto, riceveranno una formazione specifica dall’Associazione "La Nostra Mirandola" e, grazie al supporto della Cooperativa Sociale "La Zerla", verrà attivato un servizio di noleggio biciclette per i turisti di passaggio.

"L’assegnazione del casellino a queste tre realtà associative – commenta l’assessora Lisa Secchia - rappresenta un importante passo per la valorizzazione del nostro territorio. Grazie al loro impegno, avremo uno spazio ancora più vivo e aperto, capace di accogliere cittadini e turisti con attività ed eventi che arricchiranno l’esperienza di chi visita Mirandola. La sua posizione strategica, poi, lo rende un punto di riferimento prezioso per la promozione turistica e culturale della nostra città".

a.g.