Un immenso dolore per la famiglia Cucconi, ricordiamo il piccolo Francesco Pioppi

"Stefania è una bravissima mamma e un’insegnante molto amata e apprezzata, sia dai bambini che dai genitori. Ci stringiamo a lei e alla sua famiglia in questo momento di immenso dolore". Stefania Cucconi, coordinatrice interna della scuola materna ‘Mamma Nina’ di Fossoli, così interviene in riferimento alla terribile tragedia che ha colpito una delle loro insegnanti, Stefania, la mamma del piccolo Francesco Pioppi, morto per annegamento lunedì sera dopo essere caduto nella piscina di casa. "La loro è una famiglia esemplare, piena di amore e affetto – prosegue la coordinatrice –. Sotto l’aspetto professionale, Stefania è amatissima da tutti ed è molto competente, brava sia con i piccoli alunni che con i colleghi. Non solo: questa scuola è ancora aperta anche grazie a lei. Quando lei è arrivata, tre anni fa, dopo la nascita del piccolo, sembrava infatti che la struttura dovesse chiudere per una serie di motivi; lei è stata al mio fianco, fedele e combattiva, e con tenacia e determinazione mi ha detto ‘adesso la facciamo ripartire’. E così è stato. Quindi se questa scuola oggi è ancora aperta è anche grazie a lei. Una persona eccezionale. Ora non possiamo fare altro che stare vicini a lei e alla sua famiglia per questa immensa tragedia, nel ricordo indelebile del piccolo Francesco".

Il bimbo, infatti, frequentava il nido della struttura, all’ultimo anno e da settembre sarebbe passato alla materna.

Tra pochi giorni, inoltre, sarebbero dovuti partire tutti insieme per le vacanze estive.

Condoglianze alla famiglia sono giunte anche dal sindaco di Novi, Enrico Diacci, che esprime "vicinanza ai genitori e ai loro cari a nome di tutta la comunità". La data dei funerali non è ancora stata fissata.

m.s.c.