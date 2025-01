Un incontro all’ex Sinagoga

Venerdì, in occasione della celebrazione della ‘Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei’, la Fondazione Fossoli ha organizzato presso l’ex Sinagoga di Carpi, alle 18, la presentazione del libro ‘Un percorso difficile anche per Dio. Sul futuro del dialogo cristiano-ebraico’. sul tema interverranno Brunetto Salvarani, autore del libro e docente della Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna, ed Emanuele Fiano, Presidente Comitato scientifico della Fondazione Fossoli.