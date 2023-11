Un incontro con Liliana Cosi

Un’ospite d’eccezione, l’étoile internazionale Liliana Cosi, domani pomeriggio alle 17 al Piccolo Teatro Alberione di via III febbraio: l’iniziativa è del Salotto Culturale Modena con la direzione artistica di Sabrina Gasparini. In dialogo con il regista Alfonso De Filippis, l’étoile racconterà le sue esperienze ma soprattutto la sua visione personale della danza, con la sensibilità e la passione di una vita dedicata all’arte. Le parole e i racconti dell’étoile saranno punteggiati dal concerto ’Danza! Il mondo ai nostri piedi’, con Ivana Zecca al clarinetto e Sonia Vettorato al pianoforte: l’universo popolare delle danze del mondo travalica ogni frontiera, da Budapest, Buenos Aires, Madrid, Mosca, Napoli, New York e Parigi.

Milanese di nascita, Liliana entrò a 9 anni alla scuola di ballo del Teatro alla Scala, si diplomò come migliore allieva e venne assunta nel corpo di ballo. Durante gli scambi culturali fra i teatri di Milano e Mosca, Liliana Cosi venne inviata più volte a frequentare prestigiosi corsi di perfezionamento con i maggiori maestri russi, e durante il secondo viaggio la direzione del Bolshoi decise di affidarle il ruolo della protagonista ne ’Il lago dei Cigni’. Al ritorno in Italia, promossa solista e prima ballerina della Scala. Nel 1970 ricevette il titolo di étoile.

s.m.