Un incontro con raccolta fondi per la Romagna celebra l’avvio del corso di Ingegneria Sostenibile

Si è tenuta sabato nella Sala delle Vedute la conferenza dal titolo ‘Modello Emilia’, organizzata dal Lions Club Carpi Host. Relatori Maurizio Marchesini, vice presidente di Confindustria e presidente di Marchesini Group e Franco Mosconi, Ordinario di Economia industriale. L’evento ha celebrato l’avvio del nuovo corso di laurea in ingegneria dell’industria sostenibile a Carpi, sede distaccata di Unimore: tra gli altri sono intervenuti il Rettore, Carlo Adolfo Porro e il professor Giacomo Cabri, oltre al Presidente della Fondazione CR Carpi Mario Ascari insieme alle autorità cittadine. La cena charity per la raccolta fondi a favore degli alluvionati della Romagna si è svolta nel cortile d’onore di palazzo dei Pio: il presidente del Lions, l’avvocato Fabrizio Bulgarelli, ha conferito il premio Lions Melvin Jones Fellow alla preside del Liceo Fanti Alda Barbi per l’impegno nella formazione dei giovani, mentre al soprano carpigiano Serena Daolio è stato riconosciuto il Carpine D’Oro. A conclusione dell’anno Lions dedicato alla formazione, il Lions ha condiviso alcuni tra i principali service (40 service per oltre 100mila euro) tra i quali quello a favore del Vallauri con la consegna di macchinari da maglieria e altre attrezzature per l’allestimento di una aula didattica, quello a Carpinscienza, quello alla scuola Sacro Cuore con dispositivi digitali e computer, oltre a fondi per i progetti a sostegno di minori in difficoltà della cooperativa sociale Eortè. Nel corso della serata sono inoltre stati raccolti fondi per una borsa di studio per il corso di laurea a Carpi di ingegneria dell’industria sostenibile e per un progetto di formazione della Cooperativa Sociale Nazareno.