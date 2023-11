Un incontro per operatori del settore ma aperto a tutti gli interessati

Comincia alle ore 9.30 per concludersi alle 12.30 l’incontro di domani (mercoledì 29 novembre) alla Tenda, incentrato sui fenomeni del disagio giovanile. L’appuntamento nella struttura comunale di viale Monte Kosica è pensato principalmente per gli operatori del settore, anche per offrire un’occasione di confronto, ma è aperto a tutti, previa iscrizione sul sito www.comune.modena.itinformagiovani.

L’iniziativa si apre con i saluti istituzionali del sindaco Gian Carlo Muzzarelli e della prefetta di Modena Alessandra Camporota. Alle ore 9.45 Marina Mengozzi, funzionaria del settore Politiche giovanili della Regione Emilia-Romagna, interviene sull’argomento “Il Fondo nazionale politiche giovanili e l’azione di sistema sul disagio giovanile”. Alle 10 entra nel vivo il tema della ricerca “Bande giovanili di strada in Emilia-Romagna tra marginalità, devianza e insicurezza urbana”: Giovanna Rondinone, responsabile dell’Ufficio sport e giovani del Comune, contestualizza il percorso dell’indagine e un quarto d’ora più tardi, alle 10.15, la ricercatrice e docente dell’Università di Bologna Stefania Crocitti, una delle due curatrici, ne illustra l’approfondimento territoriale su Modena.

Alle 11 Marianna De Luca, della cooperativa Caleidos, offre il punto di vista degli operatori di educativa di strada, seguita alle 11.15 dal momento di discussione aperta ai presenti, compresi gli interventi del pubblico. Alle 12.15 sono in programma le conclusioni, affidate all’assessore alle Politiche giovanili Andrea Bortolamasi; al termine dell’intervento è prevista la fase di networking che conclude la mattinata.

Ulteriori informazioni al telefono (059 2032961) e via posta elettronica (morena.luppi@comune.modena.it).