"Un incontro sulla cultura per scardinare i soliti eventi"

Quale futuro dare alle iniziative culturali vignolesi? E, soprattutto, quale novità proporre? Sono questi gli interrogativi che la lista Vignola Cambia, che fa parte della maggioranza, proporrà all’incontro di martedì alle 20,30 in sala consiliare. "Nel percorso di Vignola Cambia - dice il presidente Mauro Smeraldi (foto)- la lista civica nata nel 2008 con l’ambizione di modificare gli schemi della politica locale, malata di immobilismo e di autoreferenzialità, vanno messi in primo piano gli incontri di approfondimento tematico rivolti ai cittadini. Martedì sarà il turno della cultura. Se parliamo – si chiede Smeraldi - degli stimoli provenienti dagli enti preposti, ritroviamo il significato di una proposta funzionale alla crescita civica della comunità? La cultura è un impasto di continuità e rinnovamento, di radicamento e di apertura agli stimoli della realtà: non ci si può limitare, crediamo, alla riproposizione illimitata di appuntamenti fissi, magari attrattivi perché collegati allo spirito della sagra/festa. A essi vanno affiancate proposte in linea con la pluralità dei bisogni culturali, senza il timore di inserire elementi in apparenza poco appetibili, pur se pregni di valori universali". Martedì saranno saranno presenti, in qualità di relatori, Roberto Alperoli direttore del "Poesia Festival" e Serena Casella, dell’associazione "I Ciappinari".

m.ped.