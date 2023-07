Un incubo durato dieci anni "Anziani maltrattati dalla figlia Botte e minacce continue"

di Valentina Reggiani

Quando l’anziana madre cadeva a terra, soffrendo di gravi problemi di deambulazione, invece di aiutarla a rimettersi in piedi afferrava un ombrello. Utilizzandolo poi come arma, la colpiva su tutto il corpo sottolineando che, ogni volta che cadeva, le arrecava fastidio. Dieci lunghi anni di botte, insulti, vessazioni. E’ quanto avrebbero subito – secondo le accuse – due anziani ultraottantenni modenesi. A sottoporli per così tanto tempo ad inaudite violenze non sarebbe stato uno sconosciuto, bensì la figlia oggi 52enne. La donna a novembre è stata rinviata a giudizio con le accuse di maltrattamenti e lesioni, reati aggravati dalla minorata difesa delle vittime e dalla loro condizione di fragilità e invalidità. Ieri, in tribunale a Modena, si è svolta la prima udienza dibattimentale, in cui sono state discusse questioni preliminari. La difesa della donna – ovvero gli avvocati Pier Francesco Rossi e Fernando Giuri - aveva chiesto l’esclusione della parte civile ma la richiesta non è stata accolta, così come l’istanza di patteggiamento, vista la gravità dei reati contestati all’imputata. Al contrario il giudice ha accolto la richiesta di giudizio abbreviato, condizionato ad una perizia per capire se la signora fosse capace di intendere e volere al momento dei fatti. L’udienza è stata aggiornata al 20 settembre per la nomina del perito. Presente in aula, per le vittime l’avvocato Michele Jasonni, nominato su incarico del giudice tutelare insieme all’amministratore di sostegno. I fatti contestati sarebbero iniziati nel 2012 per poi protrarsi per ben dieci anni. Era stato un vicino ad avvisare la polizia locale, dopo che per l’ennesima volta aveva sentito urla provenienti dall’appartamento dei due pensionati. Quando alla porta avevano bussato gli agenti, a fine maggio 2022, le vittime, in lacrime dopo l’ennesimo pestaggio avevano chiesto aiuto dopo dieci lunghi anni di silenzio. I pensionati erano stati trovati in condizioni igieniche drammatiche – così come tutta l’abitazione – ma, soprattutto, ricoperti di lividi. Una volta sentiti dagli inquirenti, dopo i primi tentativi di proteggere comunque la figlia, gli anziani erano crollati, raccontando anni di ripetuti insulti, umiliazioni, vessazioni fisiche e verbali e condotte intimidatorie da parte dell’imputata che pare si fosse appropriata anche delle loro pensioni. Gli 80enni erano costretti a vivere – in base alle indagini – tra i rifiuti in una situazione di degrado. Ogni volta che si lamentavano, la figlia iniziava ad insultarli o a strattonarli, a picchiarli a mani nude o con oggetti, soggiogandoli anche psicologicamente e costringendoli a vivere in un clima di costante terrore. La 50enne, a seguito degli accertamenti era poi finita ai domiciliari ed ora risulta sottoposta a divieto di avvicinamento.