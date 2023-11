Un lavoratore in nero e violazioni della sicurezza

Un lavoratore "in nero" e due ditte destinatarie di provvedimenti di sospensione dell’attività per gravi violazioni in materia di sicurezza. Questi gli esiti delle operazioni dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Modena, in collaborazione con il personale dell’ispettorato territoriale del lavoro e dei militari del comando provinciale nell’ambito dell’attività contro lo sfruttamento del lavoro e di quello sommerso, per verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L’attività ispettiva, per verificare la regolare occupazione dei lavoratori e il rispetto delle norme di sicurezza, ha condotto i militari dell’arma su un cantiere cittadino, dove i lavoratori erano impegnati nella rimozione della guaina impermeabilizzante sul tetto di un condominio con apprestamenti di sicurezza insufficienti a proteggerli dal rischio di caduta.