Un libro con foto inedite. Settant’anni fa il viaggio dei Rangoni Machiavelli: fino a Calcutta sull’Alfa

Oggi, quasi settant’anni dopo, i due "matti" di Modena questo viaggio a bordo della "Matta" non potrebbero più compierlo. Molti dei luoghi attraversati sono in guerra, altri sono scomparsi o quasi, alcuni si sono completamente trasformati nel corso del tempo. Ma in quel 1954 due modenesi della famiglia Rangoni Machiavelli – tra le più antiche d’Italia, già feudatari al tempo della contessa Matilde di Canossa – erano visionari e avventurieri e partirono alla volta del vicino Oriente e dell’Asia intraprendendo un viaggio lungo ben quattro mesi per un totale di 33mila chilometri percorsi. Così il 23-24 aprile 1954 Rolando e Maria Bianca Rangoni Machiavelli, fratelli, presero un piroscafo a Bari arrivando ad Alessandria d’Egitto e nei mesi seguenti attraversarono Libano, Siria, Iran, Iraq, Pakistan, India, Afghanistan, Turchia, Grecia a bordo di una Alfa Romeo modello "Matta". In quel viaggio completamente fuori dal tempo che richiama atmosfere da Mille e una notte Rolando e Maria Bianca tennero uno scrupoloso diario e scattarono centinaia di fotografie – di alta qualità, bellissime e meritevoli di essere al centro di una mostra – con cui Claudio Rangoni Machiavelli ha dato ora vita al libro "Due matti e una Matta. 1954: da Modena a Calcutta e ritorno su un’Alfa Romeo ‘Matta’ " (Artioli editori, 45 euro, disponibile in libreria). Rangoni, imprenditore agricolo e presidente di Fondazione BSGSP di Banco Bpm, ha passato gli ultimi mesi a visionare tutte le immagini e i testi ritrovati e scelto le foto migliori e brani per il volume attraverso cui si aggiungono particolari importanti per la storia di Modena e anche per quella di quei luoghi lontani e incantati. Tutto ciò era stato progettato a Modena, città all’epoca poverissima perché appena uscita dalla guerra, ma dove c’erano cittadini in grado di affrontare una simile impresa che richiama in parte il mitico percorso Pechino-Parigi compiuto nel 1907 dal principe Scipione Borghese.

"Mio papà ogni giorno scriveva a mia mamma Laura – spiega Rangoni Machiavelli – una volta cresciuto mi raccontarono molti aspetti di questa loro impresa. Se n’è sempre parlato tanto in famiglia di questo viaggio, del quale mia sorella Edvige Rangoni Machiavelli si ricorda bene visto che lei ai tempi della partenza aveva 13 anni mentre io ne avevo appena uno. Mio padre Rolando era nato nel 1918 e mia zia nel dicembre dell’anno seguente, erano dunque giovani, ma non giovanissimi alla partenza, anche se erano sportivi e appassionati per ogni genere di avventure. Del resto quel loro viaggio non fu il primo e per questo erano definiti appunto due ‘matti’ in famiglia: a inizio degli anni ’50 fecero molte salite montane difficili e soprattutto nel 1953 a bordo di due Moto Guzzi Galletto andarono da Modena a Capo Nord e ritorno attraversando mezza Europa. Poi arrivò il momento del viaggio sulla Matta Alfa Romeo 1900 M, un fuoristrada prodotto dalla storica casa automobilistica italiana tra il 1951 e il 1953".

Le molte foto del volume rappresentano paesaggi, monumenti, persone dei luoghi attraversati e sono appunto bellissime e in qualche caso testimoniano anche vere e proprie avventure. Come quella che ritrae Maria Bianca con una Olivetti sulle ginocchia: immediatamente divenne per un mese la pubblicità della nota azienda in mezza Asia. Il libro "Due matti, una Matta" verrà presentato il 10 novembre alle 17,30 alla Biblioteca Estense di Palazzo dei Musei da Claudio Rangoni Machiavelli e dalla direttrice delle Gallerie Estensi Martina Bagnoli (ingresso libero).