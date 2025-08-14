Un libro da ascoltare. Nelle poesie di Rabotti il cuore dell’Appennino

Non è un libro, è un ponte tra un passato che non merita di scomparire e un futuro che fornisce i mezzi per salvare una cultura, quindi un’identità collettiva, un popolo con la sua storia secolare. Le parole e la gente della Val Tassobio, sull’appennino reggiano, terra da cui proviene Savino Rabotti, sassolese d’adozione da oltre mezzo secolo.

L’ultimo libro di una produzione già prolifica è speciale: raccoglie le poesie di Rabotti scritte nel dialetto della vallata dove è nato nel 1935 a Castellaro di Vetto. Ma in fondo ad ogni pagina c’è un qr code che permette di salvare la vera essenza di ogni vernacolo locale, ovvero la sua oralità: scansionando il codice si viene indirizzati ad un file audio che riproduce la poesia, letta in modo esemplare da alcuni personaggi ben noti nella comunità culturale reggiana (Mara Redeghieri, Normanna Albertini, Davide Del Rio e Fausto Manfredi, registrazioni di Nicola Bonacini). Ovviamente ci sono anche le traduzioni testuali in italiano, per chi non conoscesse il vernacolo.

Il titolo è ’L’aria d’cà...’, le poesie raccolte nel volume inserito nella collana Allaluna per l’editrice Consulta librieprogetti sono in parte inedite e in parte già pluripremiate nei concorsi dialettali. Ma è l’operazione storico-tecnologica a rendere il volumetto speciale.

Alla tenerà età di 90 anni, Rabotti prosegue un filone di ricerca modernissimo inaugurato il 13 marzo 2012, giorno del suo 77esimo compleanno, quando andò on line il sito La voce del Tassobio nel quale lo scrittore e studioso presenta in video, caricati anche su youtube, la sua opera più importante, il Vocabolario del dialetto della Val Tassobio: "I video hanno uno scopo preciso, quello di far vedere anche il modo in cui vengono articolati i suoni specifici del dialetto", racconta Rabotti.

La casa editrice reggiana con questa operazione va oltre, unendo alla forma ’storica’ del libro quella moderna della tecnologia, in una sintesi che non ha molti precedenti: "Il dialetto non è solo una lingua locale, è un mondo intero. Trasmetterlo alla nuove generazioni è un modo per salvarlo. Negli incontri che ho avuto nei mesi scorsi in alcune scuole dell’appennino reggiano ho trovato tanta curiosità da parte dei bambini. Ogni strumento che ci permetta di accontentarli in questo è un modo per salvare il dialetto". Questo libro fa sicuramente la sua parte.