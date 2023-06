Un libro di testimonianze e tre vescovi per celebrare don Eligio, il parroco di tutti

Arriva a conclusione, domenica, la prima tappa del percorso intrapreso dal ‘Comitato per ricordare Don Eligio Silvestri’: viene infatti presentato il volume "Don Eligio. Il parroco di tutti", curato da Filippo Ferrari e Alberto Venturi ed edito da Artestampa Fioranese, che attraverso immagini, documenti e testimonianze ripercorre la vita di Don Eligio. Classe 1921, ordinato sacerdote nel 1945, Don Eligio è stato parroco di Fiorano per quasi 20 anni e missionario in Brasile. E’ morto nel 2019, a 98 anni. Il programma, domenica, prevede alle 17,30 la Messa celebrata da Don Maurizio Setti e prosegue alle 19, nel Salone del Pellegrino: tra i presenti Mons. Giuseppe Verucchi, vescovo emerito di Ravenna, Mons. Giacomo Morandi, vescovo di Reggio Emilia, Mons. Lino Pizzi vescovo emerito di Forlì-Bertinoro, il parroco di Fiorano Don Antonio Lumare, Egidio Pagani, coordinatore del ‘Comitato per Don Eligio’ e il sindaco Francesco Tosi. Alle 20.15, dietro al Santuario, cena insieme: il ricavato, della cena e della vendita del volume, va in beneficenza.