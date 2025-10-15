Un libro e una cerimonia per Cargioli

Nei giorni scorsi è stato ricordato a Serpiano di Riolunato il compaesano Antonio Cargioli (1955 - 1975) (nella foto) a cinquant’anni dalla sua scomparsa a soli venti anni, con una sentita cerimonia col vescovo di Parma mons. Enrico Solmi e la pubblicazione di un libro. Alla Messa hanno partecipato oltre 120 persone. Antonio, nativo della borgata Faidello di Serpiano, frequentava dal 1966 il seminario di Nonantola e nel 1975 aveva iniziato il primo anno di Teologia quando un male incurabile lo portò alla morte il 10 ottobre. E sabato scorso a Serpiano su iniziativa dei fratelli Giancarlo e Luciano e della sorella Caterina si è tenuta un’apposita Messa e distribuito il libretto ‘Al me ragazzo’ (come lo indicava la mamma in dialetto). I fratelli e la sorella spiegano l’iniziativa: ‘A cinquant’anni dalla data del commiato con la vita terrena abbiamo voluto ricordare Antonio, diremo quasi "festeggiare", con un momento di incontro e di preghiera nella sua chiesa di Serpiano e con una pubblicazione che vuole ricordare la sua vicenda e la sua persona. Ringraziamo mons. Enrico Solmi vescovo di Parma, compagno ed amico di Antonio in seminario, che ha voluto presenziare alla Messa; monsignor Lino Pizzi (già vescovo di Forlì ed assistente in seminario) che ha voluto inviare un ricordo non potendo essere presente’. L’iniziativa ed il libretto hanno destato grande interesse in Appennino dove molti conoscono ed apprezzano la famiglia Cargioli, come dimostrato dall’affollata Messa, e nel mondo ecclesiastico tra i tanti sacerdoti e presuli che conobbero Antonio e restarono molto colpiti dalla sua prematura scomparsa. La frase di Antonio con cui si è voluto ricordare il suo esempio di dedizione è ‘Dormivo sognando che la vita non era che gioia: mi svegliai e vidi che la vita non era che servizio; servii e compresi che, nel servire, era la gioia’.

g. p.