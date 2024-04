"Un logo per rievocare il mondo dei motori"

Il logo che caratterizzerà i pannelli della Ciclovia del Mito ricorda da vicino una bandiera a scacchi, e come molti si aspettavano, sarà rosso su sfondo bianco. Ideato da Modenatur, nelle prossime settimane sarà inciso sui cartelli stradali e la segnaletica orizzontale che, stando alle prime indiscrezioni, saranno installati entro il 21 giugno su tutto il tratto ciclabile che collega Modena e Maranello. "La Ciclovia del Mito – chiarisce Franco Bontempi, direttore di Modenatur – sarà un percorso di grande importanza per il turismo e andrà a completare la rete delle piste ciclabili che irradiano il territorio della provincia di Modena. Ovviamente, il logo è stato pensato per rievocare il mondo dei motori, in particolare la bandiera a scacchi che caratterizza la conclusione delle gare di Formula 1. Inoltre, il rosso non è soltanto il simbolo della Ferrari, ma più generalmente, è il colore delle auto storiche da corsa italiane". "Il marchio che caratterizzerà il percorso ciclabile che collega i due musei Ferrari – le parole del sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli – e offrirà presto un’esperienza suggestiva per tanti turisti non poteva che richiamare il mondo dell’automobilismo. Dopo i quasi 750.000 visitatori dell’anno scorso nei musei di Modena e Maranello, dobbiamo continuare a impegnarci per garantire le connessioni necessarie per tutti i turisti che vogliono visitare Modena e il suo territorio che, negli ultimi anni, è diventato sempre più attrattivo". "Sono sicuro – conclude Muzzarelli – che la Ciclovia del Mito susciterà l’interesse anche nei tantissimi appassionati che ci stiamo preparando ad accogliere in città nella sesta edizione del Motor Valley Fest e costituirà un’opportunità economica interessante per le realtà che si trovano lungo il percorso che attraversa i quattro comuni".

Jacopo Gozzi