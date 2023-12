Un match quasi senza storia Allianz Milano batte 3-0 Valle Group Modena (27-25, 25-17, 25-18). Reggers e Ishikawa i migliori in campo. 7118 spettatori presenti. Ace 7, bs 14, muri 11 per Milano, ace 5, bs 14, muri 4 per Modena. Errori totali 15 per Milano, 23 per Modena.