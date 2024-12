Un matrimonio promuove il paese in attesa della mascherata

Un matrimonio che ha fatto tanto bene alla promozione turistica di S.Annapelago. Sono giunte tante congratulazioni a Simone e Chiara per avere festeggiato sabato il loro ‘grande giorno’ coinvolgendo tutto il proprio paese e valorizzandone le attrattive gastronomiche ed ambientali. "Dopo le foto di nozze e un brindisi al rifugio Poggio Scorzatello appena riaperto dall’amico Federico Tognarelli – ci dice Simone – abbiamo organizzato il pranzo nuziale presso l’hotel-ristorante Sciatori, in centro paese, che ha deliziato noi ed i nostri invitati con tante specialità culinarie tipiche della nostra montagna: grazie davvero per aver reso ancor più indimenticabile questo giorno così speciale". I due neo-sposi con la loro foto al rifugio che ha avuto larga eco su stampa e social avevano dimostrato che la mancata riapertura della seggiovia Poggio Scorzatello (causa disdetta del precedente gestore) può essere ovviata durante queste feste e poi in seguito, con una passeggiata una sciata o una ciaspolata. "L’importante è dimostrare – dicono commenti social – che S.Annapelago è un paese vivo e sempre attraente". Lo dimostrerà presto anche il prossimo appuntamento; la grande Mascherata dell’Epifania la sera del 5 gennaio con tutto il paese a rivivere con personaggi in costume e carri allegorici la vecchia tradizione.

g.p.