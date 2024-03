Un maxi impianto Hera per il riciclo di plastiche

Iniziati a Modena i lavori per la realizzazione di un impianto per il riciclo di plastiche rigide. Il gruppo Hera, con la controllata Aliplast, darà vita a uno stabilimento all’avanguardia, in cui sarà possibile ottenere polimeri riciclati di alta qualità e dalle caratteristiche comparabili a quelle dei materiali vergini, ottenuti da fonte fossile. L’investimento sostenuto dal gruppo Hera ammonta a circa 50 milioni, 7,7 finanziati col Pnrr. La conclusione dei lavori è prevista verso la fine del 2025.