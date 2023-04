Un Memorial con 400 nuotatori per ricordare Orestina Zazzarini

Dice chi l’ha conosciuta che la sua voce arrivava fino al parcheggio della piscina sassolese, di cui Orestina Zazzarini (nella foto) è stata punto di riferimento per oltre trent’anni. Oggi che ‘Ore’ non c’è più, nessuno ha però dimenticato quanto ha fatto per migliaia di nuotatori grazie a quella passione e a quella competenza che ne hanno fatto anche una figura di spicco del Coni: a lei, scomparsa poco più di un anno fa, è già stata intitolata la piscina di via Nievo ed in sua memoria, domenica, il Nuoto Club Sassuolo promuove la prima edizione del ‘Memorial Orestina Zazzarini’. Omaggio dovuto, spiega il dirigente del Nuoto Club Sassuolo Davide Montepoli, "che più che una gara vuole essere soprattutto una festa del nuoto attorno alla quale, ricordandola, raccoglieremo ragazze e ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 13 anni, categorie alle quali Orestina ha dedicato oltre 30 anni della sua carriera di educatrice e tecnico Federale".

Saranno quasi 400 i piccoli atleti provenienti da tutta la regione e un paio di squadre addirittura da Liguria e Friuli-Venezia Giulia, impegnati in oltre 1300 partenze gara, "e ci sembrerà quasi di vedere a bordo vasca ancora l’Orestina che abbiamo conosciuto e apprezzato: cronometro in mano e – aggiunge Montepoli – tanta voglia di insegnare valori importanti alle nuove generazioni".

Si comincia alle 8 con il riscaldamento, dalle 9,30 via alle gare che si protrarranno fino alle 18,30: a premio i primi 3 atleti di ogni gara e categoria poi a fine manifestazione sarà aggiudicato il Trofeo Orestina Zazzarini alla prima squadra classificata.

