Un mese fa onda d’odio contro ’Saffichiamo’

La nostra provincia, così come tante città d’Italia, purtroppo non è nuova a ‘ondate’ anche violente di omofobia. Poco più di un mese fa gli haters avevano attaccato duramente Arcigay Modena per l’iniziativa ‘Saffichiamo’, "forum lesbico, politico aggregativo e ludico-ricreativo" in programma l’8 e il 9 novembre in città. "Sporcaccione, serve il lanciafiamme", questa una delle frasi.

E ancora: "Ecco come l’Europa corrotta e guerrafondaia usa il soldi dei cittadini, vergogna. Perché non lo organizzate a La Mecca? Potete fare quello che vi pare basta che non entrate nelle scuole e asili...". Erano questi alcuni dei tantissimi commenti d’odio, lesbofobici, sessisti, misogini postati a tempo record, rispetto all’uscita dell’annuncio dell’iniziativa sui social. Alcuni, tra l’altro, contenevano minacce di morte che avevano preccupato le organizzatrici tanto da segnalare immediatamente l’accaduto all’ufficio antidiscriminazione del Comune di Modena.

A novembre dello scorso anno, invece, era stata un’altra coppia modenese ad essere travolta dall’odio social. "Li manderei in un paese islamico, dove una donna che porta il velo fuori posto viene lapidata. Fate schifo" erano i gravi commenti d’odio e di istigazione all’odio comparsi sotto la foto postata su Facebook di due ragazzi che, felici, si baciavano davanti all’Arena di Verona. "Baciarti è come essere a casa", aveva scritto nel post in questione il 35enne modenese rivolgendosi al compagno. In pochi istanti, però, si era scatenato l’odio omofobo con tanto di ‘augurio’ di morte nei confronti dei due ragazzi. Il giovane, un commesso modenese preso di mira insieme al compagno reggiano, aveva poi sporto denuncia nei confronti degli haters.

