Un milione e mezzo di euro sequestrati dalla Finanza

Un 50enne vignolese è finito nei guai in questi giorni per evasione fiscale. La Guardia di Finanza gli ha infatti sequestrato beni per circa 1,5 milioni di euro, in esecuzione a un decreto di confisca emesso dalla Corte d’Appello di Bologna, divenuto definitivo a seguito della dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi presentati alla Corte di Cassazione. Al 50enne, già con precedenti per reati fiscali e contro il patrimonio, sono stati sequestrate 8 unità immobiliari ubicate a Carpi, Castelfranco Emilia, Savignano sul Panaro, Zocca e Reggio Emilia, 2 autovetture, disponibilità finanziarie, monili, orologi di pregio e lingotti d’oro. Il valore di tutti questi beni, appunto, è stato stimato in circa 1,5 milioni di euro. Secondo quanto riferito dalla Finanza, questa operazione di confisca, disposta ai sensi del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.Lgs. n. 1592011), rappresenta l’epilogo dell’attività investigativa svolta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, su delega della Procura della Repubblica di Modena.

Gli accertamenti, partiti dall’analisi del lungo curriculum criminale della persona interessata, hanno consentito secondo gli investigatori di accertare la netta sproporzione tra l’ingente patrimonio accumulato e i redditi dichiarati dallo stesso e dai propri familiari. Insomma, per quanto dichiarato al fisco, i beni posseduti dal 50enne risultavano assai sospetti. Il Tribunale di Bologna – Sezione Misure di Prevenzione, con decisione poi confermata dalla Corte d’Appello felsinea, dopo le relative indagini ha ritenuto sussistente la pericolosità sociale del soggetto in questione, "in quanto – spiegano dalla Finanza – abitualmente dedito a delitti che hanno garantito un profitto e, in particolare, reati di natura economica e finalizzati all’evasione fiscale in un arco temporale di oltre 10 anni". Nei confronti del 50enne è stata applicata quindi la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per tre anni ed è stata disposta la confisca dei beni sopra indicati. Ora che il provvedimento è definitivo, peraltro, tutti questi beni sono diventati di proprietà dello Stato.

"L’attività eseguita – chiude la nota della Finanza – costituisce il risultato del costante impegno profuso dalla Guardia di Finanza di Modena per individuare e restituire alla collettività i patrimoni accumulati con proventi di attività illecite, anche ricorrendo agli istituti di aggressione patrimoniale previsti dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione". Marco Pederzoli