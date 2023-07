Un minuto di silenzio per ricordarlo

Il Consiglio comunale di Modena ha ricordato con un minuto di silenzio Marc Augè. La notizia della scomparsa dello studioso è stata comunicata ai consiglieri dal sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli che ha ricordato in aula "il grande contributo che Augé ha dato per rendere di anno in anno sempre migliore e di altissimo livello il Festival". Approfondendo l’antropologia della mobilità, aveva elaborato il concetto di nuova urbanizzazione e, in questo senso, come ha ricordato il sindaco, era intervenuto a sostegno del progetto ’Periferie’

di Renzo Piano che ha coinvolto anche la città di Modena e, in particolare, il parco XXII Aprile.