"Un mobility manager per tutto il distretto"

Un’intesa ad ampio raggio su lavoro, sanità, mobilità e turismo. L’anno messa a punto i candidati sindaco di centrosinistra del distretto ceramico. "Di fronte alla complessità delle sfide economiche, sociali e ambientali che ci attendono, dalla transizione energetica al ripensamento del welfare, è necessario gestire questi cambiamenti in modo da non subirli. E riteniamo che farlo attraverso un confronto costante e una programmazione condivisa, sia la strada giusta per il futuro dei nostri Comuni", dicono Marco Biagini (Fiorano Modenese), Elisa Parenti (Formigine), Luigi Zironi (Maranello) e Matteo Mesini (Sassuolo). I quattro hanno ormai ultimato la stesura dei rispettivi programmi, mutuati raccogliendo le istanze dei cittadini e tenendo conto delle sinergie distrettuali tra i territori, e con questa intesa vanno oltre gli ambiti strettamente comunali. Tra i temi principali dell’intesa la mobilità, le politiche per il lavoro, il welfare e il turismo, ambiti nei quali i quattro Comuni faranno un ulteriore step a livello di programmazione e azioni condivise.

"Riguardo alla viabilità – spiegano Mesini, Parenti, Biagini e Zironi – la nostra attenzione è rivolta innanzitutto alle infrastrutture capaci di dare un riscontro alle richieste delle imprese con soluzioni che tutelino l’ambiente, cioè finalizzate a ridurre i veicoli in circolazione. L’obiettivo è creare la figura di un ‘mobility manager di distretto’ che coordini queste azioni, affiancandole ad un dialogo serrato con i gestori del trasporto pubblico e con le imprese. L’obiettivo – concludono i quattro candidati - è che possano collaborare entrambi ad una pianificazione sempre più organica e che possano contare sul supporto delle istituzioni per ottenere maggiori risorse e una risposta più pronta a quelle che sono le esigenze del territorio".

s.f.