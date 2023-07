Un modenese a Copenaghen "Qui suono musica brasiliana"

di Doriano Rabotti

C’è un modenese a Copenaghen che suona musica brasiliana. Sembra l’inizio di una barzelletta, o di una canzone di Paolo Conte o David Riondino, e invece è la storia vera di Marco Spallanzani, chitarrista partito quasi quarant’anni fa da viale Gramsci per la Danimarca dove si è costruito un percorso artistico e personale davvero unico, arrivando a vincere premi come compositore (lo Statens Kunstfond e il Dansk Musikråd).

Spallanzani, ci racconti come è iniziato tutto.

"Da ragazzo ho frequentato le medie Marconi, poi il Conservatorio di Bologna. Ero nel corso di Ettore Ballotta, io e Paolo Gattolin andavamo ogni settimana. A un certo punto però trasformarono il corso e ci obbligarono a rifare l’esame di ammissione".

E questo la spinse verso Copenaghen?

"Non subito. In Danimarca andai una prima volta perché un amico ferrarese trapiantato a Modena, Nullo Facchini, aveva iniziato a lavorare per il teatro qui al nord. Andai a trovarlo a Natale del 1983, e poi mi venne l’idea folle di provare ad andare all’estero".

Con quali prospettive?

"Nessuna. Venni due anni dopo, avevo un piccolo gruzzolo messo insieme anche con l’aiuto dei miei genitori, ma sarebbe bastato per pochi mesi".

E che cosa la spinse a partire?

"Non mi trovavo bene nella situazione modenese, soprattutto avevo vissuto come una costrizione l’obbligo di ripartire al Conservatorio. Anche se era un periodo in cui si suonava spesso, con Andrea Burani e Glauco Zuppiroli che ancora lavora con Capossela, a volte con Lucio Bruni. Soprattutto jazz".

Come fece a inserirsi al nord?

"Iniziai a consegnare i giornali di notte e intanto cercavo di conoscere gente nell’ambiente musicale. Poi aprirono un conservatorio di musica non classica, feci l’esame di ammissione e mi diplomai come musicista e pedagogo musicale nel 1992, studiando con Bjarne Roupe, Karsten Houmark, Nikolaj Gromin, Lars Trier, chitarra classica con Jesper Sivebaek. Conobbi un batterista, Massimo Di Maio, che mi aiutò ad allargare il giro, anche se di lavoro ancora non ce n’era".

Quindi?

"Insegnavo già in Italia, cominciai anche qui. Finito il conservatorio mi tornò la voglia di riprendere in mano gli strumenti acustici. Finii per suonare con un gruppo di musica etnica e strumenti orientali, intanto collaboravo col teatro di Nullo, lui si stava allargando e riuscì ad assumermi per diverse produzioni".

A quel punto i giochi erano fatti.

"In realtà no. Nel 1998 nacque mio figlio, sentivo il bisogno di un lavoro un po’ meno da freelance e approfittai dell’uscita delle prime applicazioni per scrivere musica su internet, iniziai a lavorare per loro. A inizio anni duemila chiusi con i concerti e mi appassionai ai computer, diventando programmatore e lavorando per la Universal Music in Danimarca all’integrazione dei cataloghi musicali. Fino a quando, verso il 2009-2010 a forza di vedere musicisti da vicino, una volta perso il lavoro decisi di tornare alla musica".

Ancora nel jazz?

"No. È stata la musica brasiliana a farmi tornare la voglia, ho iniziato a suonare Choro e il mandolino brasiliano".

Quanti strumenti suona?

"Chitarra classica e acustica, il mandolino brasiliano, e una chitarra di dimensioni ridotte che ho sviluppato con un costruttore italiano e ho chiamato ’Continuo’. Nel frattempo sono stato assunto in una scuola comunale di musica a Taarnby, vicino a Copenaghen".

E suona musica brasiliana.

"In ogni occasione, in particolare con i gruppi Priscila Brazil e Choro Vivo, mentre con il duo MarNi Duo facciamo musica classica dei paesi latini".

Spallanzani, lei ha ancora l’accento modenese.

"Perché torno almeno un paio di volte all’anno per stare un po’ con i miei, e rivedo la città".