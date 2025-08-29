Un monitor multi-parametrico per il reparto di Cardiologia

Si intitola ‘Melanzane Peperoni e una Pasta Asciutta’, ed è un libro di ricette ‘intime’, nato dal calore della vita familiare e da antiche tradizioni che il giornalista Alfonso Scibona ha pubblicato con la casa editrice ‘Breezy Production’, devolvendo poi i proventi delle 250 copie vendute per l’acquisto di un importante strumento diagnostico dedicato alla Cardiologia dell’ospedale di Sassuolo. Un modo tutto suo per ringraziare sanitari e staff dopo un periodo difficile.

Il nuovo monitor multi-parametrico acquistato grazie alla donazione è stato consegnato ieri direttamente nelle mani della dottoressa Ermentina Bagni, direttore dell’Unità Operativa, e alla presenza direttore Generale Stefano Reggiani, alla presenza anche del direttore generale dell’ospedale di Sassuolo Stefano Reggiani, che, ringraziato il donatore per il gesto di grande generosità.

"Siamo felici di poter contare su un ‘sostenitore’ così. Il libro, tra l’altro, è un piccolo gioiello di cucina: nutre – ha detto il direttore generale Reggiani - lo spirito con la bellezza delle parole, attraverso ricette semplici, genuine e salutari, come ricorda il nutrizionista Maurizio Agradi nella sua prefazione. Una splendida occasione per unire cultura, comunità e solidarietà, anche grazie all’impegno dei volontari dell’associazione ‘Per Vincere Domani’ che hanno curato la distribuzione del volume e la raccolta fondi". Proprio presso la sede di ‘Per Vincere Domani’, in via Mazzini 164, continuano le vendite di ‘Melanzane Peperoni e una Pasta Asciutta’.